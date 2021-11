Dominika Wysocka ma 21 lat, 176 cm wzrostu, a jej wymiary to: 83, 62, 92. Pochodzi z Koszalina i studiuje inżynierię środowiska na SGGW w Warszawie. Jeżeli wpadła wam w oko, to mam przykrą wiadomość - zwyciężczyni od wielu lat ma chłopaka, który bardzo ją wspierał w czasie programu. To zresztą on namówił ją do wzięcia udziału w castingach.