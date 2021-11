Ale zawieszony na ścianie szalonego alchemika Warwick Czechowa to nie jedyna teoria fanowska, która może wypalić w 2. sezonie "Arcane". Wróćmy do Singeda i portreciku, który trzyma w dłoni. Gdy Silco przychodzi do niego, by pomógł Jinx, alchemik zdradza mu, że dobrze go rozumie, bo też miał kiedyś córkę. Gdy więc trzyma w dłoni portret młodej kobiety, możemy wnioskować, że to właśnie ona. Sam portret jest ciekawy, bo widać na nim twarz dziewczyny, blondynki z kokiem, która przypomina znaną z gry bohaterkę - Orianę. Choć według opisu postaci na stronie gry Mechaniczna Baletnica jest córką artefaktora z Piltover, który przeprowadził się do Zaun. Jej ojciec przypomina szalonego alchemika przede wszystkim w swoim dążeniu do pokonania śmierci, nawet za cenę człowieczeństwa dziecka. Według biografii Oriany jeje tata zamiast po chemikalia sięgał po mechanizmy zegarowe, które miały przedłużyć córce życie aż w końcu zmieniły ją w mechaniczną istotę. Z pewnością brzmi to jak coś, co Singed mógłby zrobić, ale różnice w metodzie sprawiają, że w stosunku do tej teorii byłabym nieco bardziej sceptyczna.