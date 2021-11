"Władca Pierścieni" od Amazona nową "Grą o tron"? Tych błędów muszą wystrzegać się twórcy

Potrzebujemy nowej "Gry o tron" - powiedział Jeff Bezos i nie pozwolił swoim pracownikom wyjść nawet do toalety, dopóki nie wymyślą seriali, które mogłyby dorównać popularnością produkcji HBO. Taki obrót spraw tłumaczyłby marną jakość "Carnival Row" i "Koła czasu". W wyścigu ze wspomnianym tytułem przepadają one w przedbiegach, a to powinno wywołać dreszcz niepokoju wśród fanów czekających na "Władcę Pierścieni".



Szukając swojej "Gry o tron", w dwóch dotychczasowych próbach, Amazon popełnił mnóstwo błędów, których uniknął serial HBO, a nawet Netflix. Streamingowy gigant też chciał mieć co zaoferować fanom fantasy i sięgnął po prozę Andrzeja Sapkowskiego. Po pierwszym sezonie "Wiedźmina" widzowie co prawda narzekali, że twórcy prowadzą opowieść mało klarownie, a CGI pozostawia wiele do życzenia. Co z tego, skoro platforma trafiła na żyłę złota i teraz eksploatuje świat przedstawiony nie tylko w jednym tytule, ale też jego spin-offach, za każdym razem wzbudzając ekscytację użytkowników serwisu.