7 grzechów Netflixa, HBO GO i reszty. To wkurza mnie najbardziej

Netflix, HBO GO, Amazon Prime Video, Apple TV+, Canal+, Player od TVN-u i Cyfrowy Polsat robią, co mogą, ale to nadal za mało - wielu świetnych produkcji, którymi cieszą się widzowie za oceanem, nie da się u nas legalnie oglądać. Pomijając już kwestię tego, że nadal czekamy na debiut Disney+ wraz z produkcjami Marvela i serialami Star Wars, istnieje masa innych seriali, których nie da się legalnie oglądać (nawet jeśli wydamy kilkaset złotych na abonamenty).



Jednym z wielkich nieobecnych na polskim rynku jest "Dexter: New Blood". Dopisany po latach epilog do jednego z najgorzej zakończonych seriali w historii zapowiada się świetnie, ale co z tego, skoro nikt nie chce, żebym mu za niego zapłacił? Cały czas tęsknię też za Showmaksem, który miał w swojej bazie takie hity jak np. "Halt and Catch Fire", którego teraz legalnie obejrzeć się nie da i wyczekuję dnia, gdy do streamingu wrócą "Lost" i "Califonication"…