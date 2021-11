Niemniej youtuberów z subami rzędu kilkudziesięciu czy ponad stu tysięcy, którzy są czyimiś idolami i zarabiają na swojej działalności, jest mnóstwo. Przestałam ich od siebie odróżniać. Kiedy wchodzę w zakładkę Na czasie na YouTubie mam wrażenie, że błądzę po omacku (nowinka z teraz - "KUPIŁEM NOWY SAMOCHÓD BMW do driftu". Autor: Poczciwy Krzychu. Kto?). Ale ci popularni też zajmują się tematami, które do mnie nie trafiają, bo często są jak z "Życia na gorąco". Nowe wideo autorstwa Friza - "oto MÓJ WŁASNY DOM ZA 7.000.000 ZŁ!". Że co?



Nie mogę wyjść z podziwu. Większość materiałów, jakie trafia do Na czasie, to wideo, które zupełnie mnie nie interesują. Żadna siła nie zmusiłaby mnie, żeby z własnej woli je oglądać i chcieć więcej. Zapewne wynika to z tego, że nie znoszę disco-polo, nie znam sporej części internetowych gwiazd, a jeśli znam, to za nimi nie przepadam i nie ciekawi mnie to, co nagrali, nie nadążam za raperami młodego pokolenia. A do tego ta pstrokata estetyka.