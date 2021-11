Jeśli te książki nauczyły was, że miłość to najsilniejsza siła we wszechświecie i jest zdolna pokonać wszystko inne; jeśli pokazały wam siłę w różnorodności i to, że dogmat jednolitości i czystości prowadzi do opresji wobec słabszych i wykluczonych; jeśli wierzycie, że któraś z postaci jest trans, niebinarna lub płynna płciowo, albo jest homo- lub biseksualna; jeśli znaleźliście w nich cokolwiek, co rezonuje z waszymi uczuciami i pomogło wam w życiu - to jest to pomiędzy tobą i tymi książkami, i jest święte.