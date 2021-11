Hawkeye'ów dwóch i dresiarz z Polski - recenzja nowego serialu Marvela

Clint Barton może i jest członkiem Avengersów, ale to przecież zwykły facet z łukiem i… aparatem słuchowym (co jest fajnym akcentem, bo informację o tym, że Hawkeye ma problemy ze słuchem, do tej pory w filmach pomijano). Kate Bishop to również tylko i aż wysportowany człowiek. Rzucenie naprzeciw takim bohaterom jakiegoś kolejnego pradawnego demona albo nowej rasy kosmitów to byłby typowy overkill.