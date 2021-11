Jednocześnie po przeczytaniu jego nowej powieści trudno nie mieć pewnego poczucia niedosytu. Coben to sprawny pisarz i rzemieślnik doskonale znający się na swojej robocie. Wie, w jaki sposób pisać, żeby nie stracić odbiorcy i go nie zmęczyć, dlatego całość wchodzi do głowy szybko i z niemałą przyjemnością. Problem w tym, że temu wszystkiemu okropnie brakuje głębi. To literatura pociągowa, niewymagająca absolutnie niczego od drugiej strony. W pewnym momencie takie podejście zaczyna po prostu nudzić.



Windsor Lockwood nie jest na tyle charyzmatycznym bohaterem, by zdołać przeciwstawić się temu problemowi samą siłą swojej osobowości. Nieźle spełnia się jako pierwszoosobowy narrator, ale koniec końców nie ma wiele więcej do powiedzenia niż każdy innych bohater współczesnego kryminału sensacyjnego. Sam fakt bycia bogatym i życia w wyższych sferach nie zmienia wcale tak wiele, jakby się Cobenowi wydawało. Nie oznacza to natomiast, że "Mów mi Win" określiłbym słabym kryminałem. Prędzej zbyt wygładzonym, za bardzo ustępującym czytelnikowi i pozbawionym choćby odrobiny głębi. Harlan Coben osiągnął do tej pory prawdziwe mistrzostwo pisania prostych książek. Lepszy pod tym względem już chyba nie może być. Dlatego trochę chciałbym, żeby sprawdził siebie i swoich fanów w czymś nieco trudniejszym.