Finał "Top Model" 2021: wiemy już, kto wygrał 10. sezon programu!

Uczestniczka 10. edycji "Top Model" zyskała największe uznanie telewidzów i jury. Fame is the name of the game!



Finalistki 10. sezonu Top Model zaprezentowały się w kreacjach zaprojektowanych przez śmietankę polskich projektantów. Występ i finałowa sesja zdjęciowa w scenerii plaż Malediwów złożyły się na końcową punktację. Ostatecznie zwyciężczynię wyłonili widzowie, oddając głosy za pośrednictwem SMS-ów wysyłanych w środowy wieczór, a także jury w składzie: Joanna Krupa, Marcin Tyszka, Dawid Woliński i Katarzyna Sokołowska. Ostatniemu odcinkowi towarzyszyły też występy polskich gwiazd, m.in. Moniki Brodki i Smolastego.



Ulubienicą widzów okazała się Weronika Zoń, która w głosowaniu fanów "Top Model" wygrała miano najpopularniejszej uczestniczki programu.