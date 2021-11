Zostawcie aktorską podróbkę Netfliksa. Polecamy najlepsze odcinki anime "Cowboy Bebop"

Absolutny brak pomysłu na wykorzystanie psa Eina w serialu Netfliksa rzuca się w oczy od jego pierwszego do ostatniego odcinka. W anime pełni on zdecydowanie większą rolę, częściej bywa pomocny i przede wszystkim jest właściwie używany jako uroczy sposób na przełamanie poważnej atmosfery. Widać to doskonale na przykładzie odcinka "Na grzybki", który na pierwszy plan wyciąga duet Ein/Ed. Ta dwójka pasuje do siebie idealnie i zapewnia absolutną masę śmiechu w chyba najbardziej wyluzowanym ze wszystkich odcinków "Kowboja Bebopa".