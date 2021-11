Indiana Jones zwija swój bicz i zabiera 30 tytułów z Netfliksa. Co obejrzeć, zanim zniknie?

Przygody najsłynniejszego filmowego archeologa można oglądać w kółko. Pomimo upływu lat "Indiana Jones i Świątynia Zagłady" nic się nie zestarzał. "Indiana Jones i Królestwo Kryształowej Czaszki" chociaż powstało dużo później, nigdy nie broniło się jednak tak dobrze. Oba filmy niedługo znikną z Netfliksa, co oznacza, że to idealny moment, aby je sobie przypomnieć i porównać w oczekiwaniu na kolejną odsłonę tej uwielbianej przez widzów serii.



Oba filmy dostępne na Netfliksie tylko do 30 listopada.