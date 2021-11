Barbara Kurdej-Szatan nie będzie już promować sieci Play. Według medialnych doniesień firma postanowiła zerwać współpracę z "blondynką" ze swoich reklam. Wszystko przez jej wypowiedź na temat Straży Granicznej. Po wyrzuceniu z TVP to najdotkliwsza dla celebrytki konsekwencja własnych słów, wypowiedzianych pod wpływem emocji.



Nie milknie bowiem burza po nazwaniu funkcjonariuszy Straży Granicznej "mordercami". Po obejrzeniu filmiku z wydarzeń na na granicy polsko-białoruskiej, Barbara Kurdej-Szatan w swoich mediach społecznościowych użyła ostrych słów, aby skomentować to, co zobaczyła. Już za nie przeprosiła i wyraziła żal, że padły w przestrzeni publicznej z jej ust, ale mleko się rozlało.