Żeby obejrzeć finałowe odcinki "Świata według Kiepskich" fani sitcomu będą musieli zarwać nockę. 1 grudnia tradycyjnie zostaną one wyemitowane na Polsacie, ale nie jak zwykle w okolicach godziny 20:00, tylko o 2:25 i 3:00 w nocy. To dość zaskakująca decyzja, której, jak podają media powołując się na Presserwis, stacja jeszcze nie skomentowała.



Powodów może być kilka. Najbardziej prawdopodobny znajdziemy jednak w słupkach oglądalności. Co prawda w emitowanych od października odcinkach wciąż zobaczymy zarówno Boczka jak i Paździocha, bo zostały one nagrane jeszcze przed śmiercią wcielających się w nich aktorów, ale sitcom nie cieszy się zbyt dużą popularnością wśród widzów.