Pamiętam, że wciągnęłam się w ten serial od pierwszego odcinka i "ciurkiem" obejrzałam 1. sezon. Dalej też poszło jak z płatka. Niestety, twórcy "Pretty Little Liars" w pewnym momencie odlatują i chyba sami nie nadążają za fabułą – pod tym względem ten serial chyba najbardziej przypomina "Riverdale". Wszystko zaczyna się rok po zniknięciu jednej z dziewczyn, Alison. Jej przyjaciółki przestają ze sobą rozmawiać po tragicznych wydarzeniach, ale rok po zniknięciu wszystkie dostają tajemnicze wiadomości, podpisane "A". Czy więc Alison żyje? Dziewczyny postanawiają połączyć siły, cały czas w gruncie rzeczy nie do końca sobie ufając, by dowiedzieć się, co się stało. To śledztwo przyczyni się do odkrycia wielu tajemnic. Będzie niebezpiecznie, a trup będzie ścielił się gęsto. Co tak naprawdę wydarzyło się w Rosewood?



Serial nie jest dostępny online, ale na HBO GO obejrzysz spin-off "Pretty Little Liars: Perfekcjonistki".