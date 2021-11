Scarlett Johansson mogłaby stanąć za sterami "Czarnej Wdowy 2". Co prawda Kevin Feige mówił, że "projekt" Scarlett Johansson "nie będzie związany Black Widow", ale mogło mu jedynie chodzić o postać Czarnej Wdowy per se, a nie kryptonim Czarna Wdowa w ogóle. Ten mogłaby przejąć na stałe właśnie wspomniana Yelena, co byłoby pewnym uhonorowaniem poświęcenia jej przyszywanej siostry.