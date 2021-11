100 proc. pozytywnych recenzji na Rotten Tomatoes to nie byle co. Produkcje rzadko osiągają taki wynik, a i tak po chwili przyjdzie jakiś maruder, który go zepsuje. Nie można się więc do niego przyzwyczajać, szczególnie biorąc pod uwagę, że w przypadku "Hellbound" został on osiągnięty zaledwie 14 opiniami krytyków.