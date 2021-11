Premiera pierwszych dwóch odcinków serialu "Hawkeye" zbliża się wielkimi krokami, a to oznacza dużą liczbę dodatkowych informacji dla fanów. Zaledwie wczoraj zadebiutował pierwszy klip z udziałem Piotra Adamczyka, a dzisiaj dowiedzieliśmy się więcej na temat umiejscowienia produkcji na osi czasu. Chronologia Marvel Cinematic Universe podlega w ostatnim czasie ciągłym zmianom z uwagi na premiery kolejnych filmów i seriali. Do tej pory najpóźniej rozgrywającym się tytułem MCU był "Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni", ale według najnowszych doniesień sytuacja ta ulegnie zmianie.



Stanie się tak z powodu dwóch produkcji. Pierwszą z nich jest "Eternals". Wypuszczony przed kilkoma tygodniach film Marvel Studios należałoby dołożyć do osi czasu na pierwszym i jednocześnie na ostatnim miejscu. Wszystko dlatego, że jego retrospekcje obejmują ponad 5 tys. lat ludzkiej cywilizacji, a wydarzenia z teraźniejszości rozgrywają się pod koniec 2023 roku. Czyli kilka miesięcy po "Avengers: Koniec gry". Marvel nie czekał jednak długo z dodaniem do tej układanki kolejnego elementu. Jest nim nowy serial poświęcony Clintowi Bartonowi i Kate Bishop.