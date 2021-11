Spektakl w reżyserii Mai Kleczewskiej uwspółcześnia dramat z XIX wieku. Jedna z najważniejszych zmian, to obsadzenie w roli Konrada kobiety. Dominika Bednarczyk recytująca Wielką Improwizacji z pewnością wzbudzi skojarzenia ze strajkami i protestami, które nie tak dawno ogarniały cały nasz kraj.



"Czuję całego cierpienia narodu. Jak matka czuje w łonie bole swego płodu. Cierpię, szaleję - a Ty mądrze i wesoło. Zawsze rządzisz" - czyż nie jest to turbo-aktualne? W recenzji Jacka Cieślaka możemy przeczytać, że nie zabrakło też nawiązań do krycia księży pedofilów. Duch mówi zmienione słowa do biskupa: "A wiesz, dlaczego tobie papież tak nie sprzyja? A wiesz, co o tobie mówią na mieście?".