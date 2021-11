Zwiastun "Spider-Man: Bez drogi do domu" przerobiony scenami z kreskówek. To trzeba zobaczyć!

Tak pierwszy, jak i drugi zwiastun "Spider-Man: Bez drogi do domu" zrobiły olbrzymią furorę na YouTubie. Na kanale Sony Pictures Entertainment oba nagrania mogą się obecnie pochwalić wynikiem odpowiednio 78 i 43 mln wyświetleń. Fani Petera Parkera tak bardzo dali się ponieść nostalgii za poprzednimi filmami o tym bohaterze (z racji na dużą liczbę powracających bohaterów), że zwrócili swoje oczy również w stronę innych znanych adaptacji Człowieka-Pająka. Jedną z nich jest kultowa animacja z lat 90., a drugą trochę późniejszy "Spectacular Spider-Man".



Obie produkcje wraz z kilkoma innymi animacji posłużyły youtuberowi działającemu na kanale 100Bombs Studios do stworzenia przeróbki ostatniego zwiastuna "Spider-Man: Bez drogi do domu". Ten sam autor odpowiada za alternatywną wersję 1. zwiastuna, do której użył ujęć tylko z serialu "Spider-Man" (wideo doczekało się 4,5 mln wyświetleń na YouTubie). Czy nowa przeróbka też stanie się globalnym fenomenem, a może podzieli los wcale nie gorszego animowanego zwiastuna "The Batman", który nie przebił się przez algorytmy serwisu? Przekonamy się w najbliższym czasie.