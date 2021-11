Co ma Pornhub do Disneya? Platformy mają więcej wspólnego, niż ci się wydawało

Kobiety stawały za kamerą kolejnych krótkometrażowych projektów, a wśród nich znalazło się miejsce nawet na gwiazdka Disneya z "Taniec rządzi" - Bellę Thorne. To ona właśnie wyreżyserowała "Her & Him" z gwiazdami filmów dla dorosłych Abellą Danger i Small Hands. W produkcji zobaczymy mężczyznę, który odkrywa, że jego dziewczyna wyszukiwała w internecie hasło "jak zabić chłopaka, żeby uszło ci to na sucho", co prowadzi do burzliwej... dyskusji.