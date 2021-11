"Supernova" to debiutancki film pełnometrażowy Bartosza Kruhlika, jednego z najbardziej obiecujących reżyserów młodego pokolenia. Fabuła tego dramatu kryminalnego kręci się wokół wypadku samochodowego z udziałem znanego rządowego polityka. Życie uderzonej kobiety i jej dwójki dzieci wisi na włosku, a tymczasem przybyła na miejsce policja próbuje dojść do sedna sprawy. Co szybko okazuje się znacznie trudniejsze niż mogłoby się wydawać. Film Kruhlika otrzymał cztery nominacje do Orłów i nagrodę za najlepszy debiut reżyserski na festiwalu w Gdyni.



Premiera: 22 listopada