Najlepsze seriale superbohaterskie. Tych tytułów nie możesz przegapić

„The Spectacular Spider-Man” to najlepsza adaptacja Człowieka-Pająka w historii kina i telewizji. Nie mam co do tego najmniejszych wątpliwości. Animowana produkcja nadawana w latach 2008-09 sprowadziła historię swojego bohatera z powrotem do jej sedna. Bohaterami są tutaj na równi Peter Parker i jego alter ego, a nastoletnie problemy mają równie wielkie znaczenie co pojedynek z nowym superzłoczyńcą. Gregowi Weismanowi i Victorowi Cookowi udało się odnaleźć w Pajęczaku jego uniwersalność, swobodę, humor i prawdziwość. Czyli wszystko to, co miał w pierwszych komiksach autorstwa Stana Lee.