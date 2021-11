"Koło czasu" nie będzie "Grą o tron". Oceniamy nowy serial fantasy na Amazon Prime Video

Nowa "Gra o tron" to mokry sen wszystkich włodarzy stacji telewizyjnych i platform streamingowych. Chcieliby oni mieć wielosezonowy epicki serial fantasy, o którym mówiłby dosłownie każdy. Dlatego Netflix już od dłuższego czasu eksploatuje uniwersum "Wiedźmina", a Amazon próbował nęcić użytkowników Prime Video "Carnival Row". Chociaż drugi sezon za pasem, to wyszło tak sobie. Niedługo jednak Jeff Bezos zabierze nas do Śródziemia we "Władcy Pierścieni". Zanim to jednak nastąpi, należący do niego serwis na kanwę wziął 14-tomowy cykl powieści zapoczątkowany przez Roberta Jordana.



W przeciwieństwie do twórców "Gry o tron" Rafe Judkins nie może narzekać na brak materiału źródłowego do adaptacji. Wszyscy pamiętamy, jak skończyło się dopisanie własnego epilogu w przypadku serialu HBO. Chociaż drugi sezon "Koła czasu" już został zamówiony, po pierwszych trzech odcinkach nie sposób oczekiwać, że produkcja Amazona otrzyma więcej odsłon niż mamy palców u jednej ręki. Wygląda bowiem jak wprawka przed wspomnianym już "Władcą Pierścieni".