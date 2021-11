Piotr Adamczyk w akcji, czyli Trakcsuit Mafia atakuje Hawkeye'a w nowym klipie z serialu

W klipie widzimy, jak Tracksuit Mafia próbują wykurzyć Clinta i Kate z budynku, ciskając w okna koktajlami Mołotowa. Wśród wykrzykiwanych przez gangsterów haseł da się usłyszeć charakterystyczne dla członków grupy "bro". "That's all you've got? Come on, throw another one!" - krzyczy wreszcie bohater Adamczyka. Fakt, że pozostali członkowie gangu rzucają się, by mu pomóc, to kolejna sugestia, że może być on w istocie hersztem grupy.



W obsadzie serialu znaleźli się również Jeremy Renner, Vera Farmiga, Fra Fee, Tony Dalton, Zahn McClarnon, Brian d'Arcy James, Alaqua Cox, Julia Louis-Dreyfus i Florence Pugh. Mówi się też o powrocie Vincenta D'Onofrio.



Hawkeye: premiera dwóch pierwszych odcinków na Disney+ już 24 listopada.