Wizualne czy fabularne nawiązania do oryginalnego "Kowboja Bebopa" można by policzyć na placach obu rąk i jeszcze kilkunastu następnych. Twórcy serialu naprawdę o to zadbali, ale co z tego, skoro właściwie w każdym przypadku ich dzieło wypada jak tania imitacja pierwowzoru? Co więcej, ono przecież jest tanią imitacją. Kradnącą wszystkie swoje najlepsze wizualnie momenty od kogoś innego. Gdy "Cowboy Bebop" próbuje powiedzieć coś nowego, to zwykle ponosi porażkę. Z kolei kiedy kopiuje anime, zawsze tę porażkę ponosi.