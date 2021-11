Aktorka, prezenterka i influencerka nie wytrzymała, gdy obejrzała nagrania i przeczytała o tym, co się dzieje na granicy polsko-białoruskiej. "KUR** !!!!!!!!!! Ku**aaaaa !!!!!!!!!!!!!!!! Co tam się dzieje !!!!!!!! To jest ku**a „straż graniczna” ????? „Straż” ?????????? To są maszyny bez serca bez mózgu bez NICZEGO !!!Maszyny ślepo wykonujące rozkazy !!!!! Ku**a !!!!!! Jak tak można !!!!!!!" - napisała Barbara-Kurdej Szatan na Instagramie. Wpis już został usunięty.



Na celeberytkę wylało się szambo - krytykowali ją nie tylko hejterzy, którzy najchętniej na uchodźców zrzuciliby napalm (o poranku). Przejęci wpisem internauci zaczęli też wypisać do Play, ponieważ Kurdej-Szatan występuje w reklamach sieci. Niektórzy nawet grozili, że zerwą umowę. Sieć odpisała, że to jej opinia i nie jest ona stanowiskiem firmy.