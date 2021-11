Jeszcze tylko przez kilka dni zobaczycie specjalny koncert Adele i jej rozmowę z Oprah

"Adele: One Night Only" polscy fani piosenkarki mogą już ekskluzywnie obejrzeć w Polsat Box Go. Jest to kameralny, interaktywny występ Adele przed bliskimi przyjaciółmi i gwiazdorską publicznością, który został nakręcony przed gmachem kultowego obserwatorium Griffith Park w Los Angeles. W trakcie koncertu gwiazda zaśpiewała piosenki ze swojej najnowszej płyty "30" (premiera krążka odbyła się w ostatni piątek), w tym, rzecz jasna, hit "Easy On Me". Nie zabrakło też kilku największych, ikonicznych przebojów ze starszych albumów artystki ("Hello" i wiele innych).



Druga część eventu to pełna emocji rozmowa Adele z Oprah Winfrey, znaną amerykańską prezenterką i producentką, w której wokalistka odpowiedziała na wiele pytań, nie tylko związanych z twórczością i karierą muzyczną, ale także życiem prywatnym.



Materiał trwa 84 minuty i ma być dostępny w ofercie serwisu do 28 lutego 2022 roku. Znajdziemy go w pakiecie Polsat Box Go Premium, który kosztuje obecnie 30 zł za 30 dni dostępu. Przypomnę, że decydując się na wykupienie pakietu, możemy skorzystać opcji dostępu jednorazowego, czyli jednego przelewu odblokowującego miesięczny dostęp. Drugą opcją - dla tych, którzy chcieliby korzystać z platformy dłużej - jest dostęp cykliczny. Wówczas co miesiąc z konta zostanie pobrana odpowiednia kwota.