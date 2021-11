Nie, to nie żart, choć ten serial jest bardzo dowcipny. "Wielka" to wyjątkowo zabawna wizja tego, jak mógł wyglądać dwór jednej z najbardziej znanych i najpotężniejszych rosyjskich władczyń, czyli Katarzyny nazwanej później Wielką. Choć nie należy za bardzo przywiązywać się do wydarzeń, o których opowiada, bo te są tak przetrawione, aby bardziej bawić niż uczyć, to jedna rzecz w tym serialu jest wyjątkowo prawdziwa i uniwersalna – pociąg do władzy. Jeśli macie ochotę obejrzeć piękne kostiumy, wspaniałe wnętrza, jednocześnie bawić absurdem i grą konwencją historyczną, to nie czekajcie, tylko łapcie za pilota, bo właśnie wjechał 2. sezon.