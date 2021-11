"Blinded by the Light. Siła muzyki" to fabularna produkcja z 2019 roku zainspirowana muzyką Bruce'a Springsteena. Głównym bohaterem przeznaczonego do usunięcia z polskich VOD (oprócz Netfliksa zniknie też z HBO GO) film jest brytyjski nastolatek pakistańskiego pochodzenia. Chłopak czuje, że nie pasuje do otaczającego go świata, gdy odkrywa muzykę amerykańskiego rockmana i otwiera się przed nim zupełnie nowa rzeczywistość.