Listopad powoli dobiega końca, a my, jak co weekend, publikujemy pełną listę nowości HBO GO, czyli wszystkich premier filmów i seriali ostatnich dni. Robimy też przegląd nowości, które zadebiutują w serwisie w tym tygodniu, polecamy najciekawsze tytuły, a także publikujemy listę tych produkcji, które lada moment zostaną usunięte z platformy.



Co warto obejrzeć? Co lada moment zostanie usunięte z HBO GO? Rzućmy okiem!