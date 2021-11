Wyniki polskiego Netflix TOP 10 potwierdziły to, co wiedzieliśmy już dzięki odpaleniu przez serwis nowej podstrony poświęconej oglądalności dostępnych tam produkcji - "Czerwona nota" to olbrzymi hit. Komedia sensacyjna z udziałem Ryana Reynoldsa, Gal Gadot i Dwayne'a Johnsona nie była natomiast jedynym chętnie oglądanym tytułem ostatniego tygodnia. Co oprócz tego oglądali Polacy?