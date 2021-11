TVP World jest nudna jak szkolny apel. Nowa stacja zaliczyła też kilka wpadek

Wpadki techniczne i problemy licencyjne to coś, co w gruncie rzeczy dało się przewidzieć. Żadna tego typu inicjatywa nie jest od nich wolna (swoje problemy na starcie miały choćby Disney+ i HBO Max), więc Telewizja Polska raczej nie mogła stać się chlubny wyjątkiem. W końcu to TVP, a w dodatku cały projekt został przyspieszony przez Jacka Kurska. Jakaś katastrofa musiała się więc wydarzyć. Większy problem dostrzegam jednak nie w tym, gdzie można (i gdzie nie można) oglądać TVP World. Gorzej, że nie bardzo jest po co oglądać tę stację i nieszczególnie ma się na to ochotę po włączeniu streama.