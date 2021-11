W "Psich pazurach" zobaczycie wszystko to, co nie znalazłoby się w klasycznych westernach. Nie ma tu pojedynków rewolwerowców w samo południe. Nie ma napadu na pociąg. Nie ma siłowego rozwiązywania konfliktów, a jedyna walka dobra ze złem odbywa się w głowach bohaterów. Jane Campion interesuje to, co w gatunku zwykle było niewypowiedziane. Skupia więc swoją uwagę na tym, co regularnie ukrywano przed wzrokiem widzów.



Zgodnie z zasadami współczesnych (anty)westernów, Campion niczym Kelly Reichardt w "Pierwszej krowie" rozsmakowuje się w landshaftach, spowalniając narrację swojej opowieści. Nigdzie jej się nie śpieszy. Chce, abyśmy zachłysnęli się zapachem rozpościerającej się przed nami prerii i ganianego po niej bydła. Potem zbliżeniami na ręce bohatera, kiedy ze skórzanych warkoczy plecie pejcze lub z namaszczeniem dotyka siodła po swoim zmarłym przyjacielu, pozwala nam poczuć ich fakturę na opuszkach palców. Sensualność jest bowiem kluczem do zrozumienia jej kina. Nie bez powodu filmoznawcy zajmujący się sensuous theory wznoszą "Fortepian" na piedestał.