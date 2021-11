Oryginalna "Planeta Singli" trafiła do polskich kin w 2016 roku i z miejsca stała się jedną z najpopularniejszych współczesnych komedii romantycznych w naszym kraju. Od tego czasu powstały dwa sequele, a marka Gigant Films jak równy z równym rywalizowała z "Listami do M." o miano najbardziej uwielbianej przez Polaków produkcji w okresie świąteczno-walentynkowym. Doszło do tego, że pójście 14 lutego 2019 roku do kin na "Planetę Singli 3" było dla wielu widzów obu płci absolutną oczywistością. Producenci cyklu mogli bez przeszkód odpalać co roku kolejne części i nadal byłby to dla nich opłacalny biznes.



Michał Chaciński i spółka zdecydowali się jednak na znacznie bardziej ryzykowny ruch. Wraz z Canal+ postanowili stworzyć antologię średniometrażowych komedii romantycznych, które pokazałyby blaski i cienie randkowania przez internet. A wszystko to z udziałem zupełnie nowych i bardzo różnorodnych bohaterów. Żadna z postaci uwielbianych przez widzów nie powraca w serialu "Planeta Singli. Osiem historii", co już samo w sobie jest decyzją wymagającą odwagi. Niezły pomysł niekoniecznie musiał jednak doprowadzić do jakościowego finału, bo mowa przecież o polskich komediach romantycznych będących dla wielu z nas synonimem kiczu.