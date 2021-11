Daniel Z. znany jako Magical i jego matka odbędą karę pozbawienia wolności. Nawet jeśli nie śledzicie patointernetu, to na pewno słyszeliście o streamerze, który wraz z matką podczas transmisji na żywo chwalił w 2019 roku atak nożownika na prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza.



Wtedy właśnie o Magicalu zrobiło się głośno. Razem z matką rzucali takimi stwierdzeniami jak: "niestety przeżył" oraz "niech zdycha". Zostali wtedy zatrzymani, ale wyszli za kaucją i nałożono na nich dozór policyjny. A nie były to ani ich pierwsze, ani ostatnie problemy z prawem. Teraz trafią do więzienia za nieprzestrzeganie warunków innego wyroku.