Nowy film z Andrew Garfieldem, który nie jest "Spider-Manem: Bez drogi do domu". Aktor znany z "Niesamowitego Spider-Mana" wciela się w kompozytora teatralnego. Dobiega właśnie 30-stki i mierzy się z presją stworzenia czegoś wielkiego. Za kamerą stanął Lin-Manuel Miranda. Wymienione nazwiska mówią same za siebie, więc nie ma potrzeby dalszego zachęcania was do seansu.



Film już na Netfliksie.