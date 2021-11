Wyobraźmy sobie pewną sytuację. Nadchodzą zupełnie nowe czasy dostępu do popkultury, ale do królowania globalnej sieci wciąż jest jeszcze bardzo daleko. Filmy trafiają do polskich kin z kilkumiesięcznym opóźnieniem w stosunku do oryginalnej daty premiery, a im mniejsze miasto, tym oczekiwanie bardziej się wydłuża. O kolekcjonowaniu komiksów i mang nikt jeszcze nie myśli na poważnie, bo sprowadzanie ich z zagranicy jest kosztowne. A mimo to dorastający widzowie mają przed sobą trzy szeroko otwarte okna na świat – Fox Kids, RTL7 i Cartoon Network.