"Kurier Francuski z Liberty, Kansas Evening Sun" to hołd złożony prasie drukowanej przez Wesa Andersona

"Kurier" to formalnie typowy obraz Andersona, który do charakterystycznego przestylizowania dorzucił co nieco wizualnych ukłonów w stronę uwielbianych przez siebie legend. Gdyby nie obraz i gruba fasada ironii - mam wrażenie, że pisanej już od niechcenia, na autopilocie - można by zapomnieć, że to kolejne dzieło pochodzącego z Teksasu filmowca.



Twórca mnoży tropy i smaczki, z których znaczną część wyłapią jedynie oczytani w starej amerykańskiej prasie widzowie, Atmosfera delikatnej, świadomej naiwności ustąpiła tonom znacznie poważniejszym - ta antologia składa się na bodaj najdojrzalsze dzieło Andersona; gloryfikującą pasję, słodko-gorzką czarną komedią, w której przeplatają się sztuka, polityka, sport, społeczeństwo i… kuchnia.



Film pozwala wybrzmieć jedynie skromnej części imponującej obsady, co zapewne rozczaruje widzów wyczekujących pojawienia się ulubionych artystów. Przykładowo, Saoirse Ronan czy Edward Norton pojawiają się na ekranie co najwyżej na kilka minut i wypowiadają zaledwie kilka zdań. Największym problemem produkcji są jednak bohaterowie - zbyt dużo tu niewiarygodnych, nieludzkich figur; pustych postaci zdominowanych przez formę.



Brak spójności nie działa na korzyść filmu - uwypukla nierówną jakość trzech głównych opowieści. Szkoda, że gdy na horyzoncie pojawia się potencjalnie interesujący temat, reżyser nader często rezygnuje z wnikliwych badań - woli musnąć go opuszką palca. Niepokojąco wiele w "Kurierze" momentów, w którym jest on wyłącznie ucztą dla oka - to rozczarowujące chwile, w których w tym pełnym nostalgii i zachwytu spojrzeniu wstecz brakuje iskierki życia. Kiedy jednak Anderson pochyla się nad konkretnym wątkiem, a bezbrzeżne uwielbienie ustępuje miejsca dociekliwej obserwacji, "Kurier" pochłania bez reszty.