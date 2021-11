Kim jest Kalina Jędrusik? Gorąca jak samum rozpalała wyobraźnię widzów

Jędrusik można było zobaczyć także w filmach, ale powierzano jej głownie role epizodyczne, drugo- i trzecioplanowe, nie pozwalając w pełni rozwinąć skrzydeł. Wyjątków było mało. W 1974 zagrała w doskonałej "Ziemi obiecanej" Wajdy. Wcieliła się w niej w Lucy Zuckerową żonę fabrykanta, która wdaje się w romans z Karolem Borowieckim granym przez Daniela Olbrychskiego. I choć tu także rola tchnęła erotyką, to była to erotyka już zupełnie innego rodzaju niż do tej poru u Jędrusik. Młodość, zalotność i liryczne rozmarzenie zastąpiła dojrzałość i bardziej żarłoczna, niemal wulgarna w swoim nienasyceniu cielesność. Kalina była szeroko za swoje aktorstwo chwalona w Polsce, natomiast za granicą jej kreację odbierano jako antysemicką jak zresztą cały film. Ostatnią jej wielką rolą była rola w niemieckim serialu "Hotel Polanów i jego goście". Jędrusik zagrała tam bezkompromisową właścicielkę tytułowego hotelu, udało jej się nadać ciepłe rysy postaci skazanej zdawać by się mogło na niechęć widzów. To jednak tylko wyjątki spośród 33 filmów, w których grała. W więkoszości pokazywała się jedynie na dalszym planie.