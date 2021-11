Joanna Kulig zachwyciła Cannes, grała dla Netfliksa, błyszczy w "Pajęczynie". Teraz opowiada nam o swojej karierze

W jakim stopniu masz teraz komfort wyboru ról?



Mam teraz już chyba trochę inne podejście. Przeszłam przez różne etapy kariery. Był pełen etap self-tape'ów w języku angielskim. Bardzo tego nie lubię. Jak mam się spotkać z jakimś fajnym reżyserem, to wtedy jest po prostu super. Rolę w „The Eddy” dostałam po rozmowie z Damienem Chazzellem. W „Masters of the Air” podobnie po rozmowie z Fukunagą. Nie mogę się doczekać spotkania z reżyserką „She Came to Me” Rebecką Miller, bo to córka „tego” Arthura Millera (śmiech), plus żona Daniela Day-Lewisa. No kocham po prostu! Takie spotkania nigdy by się w moim życiu nie wydarzyły, gdyby nie „Zimna wojna”. Dlatego na tym się raczej koncentruję, na możliwości spotykania się z takimi ludźmi. Gdybym zaczęła za bardzo się zastanawiać, co mogę, a czego nie mogę robić, to chyba bym się w tym pogubiła.