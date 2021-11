Gdy okazało się, że wizja Watanabe zupełnie nie przystaje do tego celu korporacji, ta wycofała się z projektu, zostawiając go na pewien czas na lodzie. Ostatecznie problemy z pieniędzmi udało się załatwić i "Cowboy Bebop" ujrzał światło dzienne. Z dzisiejszej perspektywy należy to anime uznawać za jednego z najważniejszych przedstawicieli cyberpunka, natomiast liczba wykorzystanych przez Watanabe i ekipę inspiracji jest znacznie szersza. "Cowboy Bebop" to tak naprawdę czarna komedia, futurystyczny western, klasyczny serial gangsterski, opowieść drogi, melodramat, erotyk i romans w jednym. A wszystko to na koniec zostaje jeszcze dodatkowo podlane jazzowymi rytmami i melancholijną atmosferą. Efekt finalny trzeba zobaczyć na własne oczy, żeby uwierzyć jak świetny serial wyszedł z połączenia tak różnych składników.