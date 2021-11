Fabuła "Bo we mnie jest seks" jest bardzo prosta, można by powiedzieć utkana ze schematów, na których bazują komedie romantyczne. Ale tu nie chodzi o żadnego mężczyznę, który ma nadać, jak przystało w ramach gatunku, sens życia kobiecie. A o pasję i wolność - to z nimi Jędrusik ma najsilniejszy związek.



Oto Kalina Jędrusik, wielka gwiazda kina i estrady, w szczytowym momencie swojej kariery spotyka dawno niewidzianego kolegę, Ryszarda Molskiego (Bartłomiej Kotschedoff), niespełnionego aktora, który zostaje jej szefem w Telewizji Polskiej. Molski wzdycha do Kaliny, jest nią zauroczony od lat. Ona, jak to ona, nie bardzo go pamięta i ma go gdzieś, a adoratorów, którzy śnią o niej po nocach, ma na pęczki. To nie znaczy, że każdy może uwieść Kalinę, bo ona "pierdoli się z kim chce". Jest w szczęśliwym, choć niecodziennym - przynajmniej jak na tamte czasy dla opinii publicznej - związku ze swoim mężem, Stanisławem Dygatem (Leszek Lichota), pisarzem, i wspomnianym już kochankiem Luckiem, który mieszka z małżeństwem. Ale Molski jest nieustępliwy. Tak bardzo, że życie Kaliny w pewnym momencie wywróci się do góry nogami.



Wydarzenia w filmie to miks faktów, plotek i autorskich pomysłów scenarzystek. Rzeczywiści bohaterowie jak m.in. Stanisław Dygat, Kazimierz Kutz (Borys Szyc) czy odwołanie do prawdziwych kolei losu, a więc charakteru związku Jędrusik z Dygatem i jej licznych miłości, mimo sakramentalnego "tak", uwiarygadniają całą historię. Z kolei modna teraz estetyka retro i vintage nadaje jej barw i paradoksalnie uwspółcześnia styl twórczyń. Ale historia Jędrusik, według Klimkiewicz i Mnich, tylko z wierzchu jest pastelowa i słodka jak francuski makaronik. To też opowieść o bólu, wewnętrznych rozterkach, niezrozumieniu i pewnym niedopasowaniu, które okupione jest i chwałą, i smutkiem, wyklęciem. Pewnie chciałabym dostać trochę więcej mroku i prawdy, zmienić środek ciężkości z "Zabawnej buzi" na "Śniadanie u Tiffany'ego", ale może na taki film o Jędrusik przyjdzie jeszcze czas. Jestem pewna, że i taki ciężar historii Dębska uniosłaby z podniesioną brodą, jak przystało na Kalinę.