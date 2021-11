TVP World startuje już dziś. Nowy kanał to "odpowiedź na wojnę informacyjną i hybrydową agresję"

Dyrektorem kanału jest Marcin Darmas, a funkcję redaktora naczelnego pełni Grzegorz Kuczyński. TVP World będzie dostępne za darmo w Internecie za pośrednictwem strony tvpworld.com, na antenie TVP Info w godzinach 1:00-5:00 (ta oferta przeznaczona jest głównie do widzów z innych stref czasowych, takich jak USA), a także drogą satelitarną (za pośrednictwem satelity Astra 19,2E dla mieszkańców Europy Zachodniej i platformy Dish Network w USA). Stacja zostanie uruchomiona w wyniku przekształcenia z serwisu Poland In. Na TVP World w 2022 roku przeznaczono 22,5 mln zł. W 2023 i 2024 będzie to po 30 mln zł.



TVP Info nadaje już anglojęzyczny informacyjny serwis "Flash News" i specjalny serwis o "hybrydowym ataku na Polskę" po polsku, angielsku, rosyjsku, arabsku i francusku. Wiadomo też, że Telewizja Polska nawiązała współpracę z nadawcami publicznymi z Ukrainy i Litwy.



Członek zarządu, Mateusz Matyszkowicz, podkreśla, że nasz region będzie niezwykle interesujący w najbliższych miesiącach i latach dla światowej opinii publicznej. "Oczy świata będą na nas zwrócone - miejmy więc możliwość opowiedzenia tego, co się dzieje, na nasz własny sposób".