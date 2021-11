Z tej trójki - Nicole. Jest piękna, wszyscy projektanci byli nią zachwyceni.



Każda zasłużyła na wygraną. A tak naprawdę to cała piątka jest już wygrana. Cudowni ludzie, pracowici, każdy wyjątkowy na swój sposób. Ale gdybym miała głosować na jedną osobę to wybrałabym Nicole, chociaż to trudny wybór.



Moi faworyci praktycznie od początku, to Kacper, Mikołaj, Łukasz i Nicole, niestety jako, że wszyscy chłopcy odpadli, to ciężko będzie mi się oglądać finał, bo uważam, że będzie on bez szału. Nicole ma praktycznie wygarną w kieszeni, piękna buzia i świetna postawa na pokazach.



Zdecydowanie Nicole ,jest przepiękna, bardzo delikatna, porusza się z taką gracją, najlepsi projektanci światowej sławy byli nią zauroczeni, a to chyba coś znaczy. W Pradze była gwiazdą pokazu mody.



Nicole - to wspaniała modelka. Będzie o niej głośno!