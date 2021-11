Moją intencją nie było podważenie kompetencji czy autorytetu Straży Granicznej. Straż Graniczna powinna wykonywać swoje obowiązki, natomiast tutaj widzę osobę, która jest odpowiedzialna za kontakt z mediami, które nie mają dostępu do tego miejsca w tak wrażliwej sytuacji. W związku z tym powinna być wiarygodna i udzielać rzetelnych informacji, a w momencie, kiedy pojawia się podejrzenie, że nie mówi prawdy, coś ukrywa, mataczy, traktuje arogancko i lekceważąco przedstawicieli mediów, do których zobowiązana jest podchodzić z szacunkiem i o wszystkim ich informować z należytą starannością i szacunkiem, bo do tego została powołana jako rzecznik, to wtedy pojawia się moja negatywna opinia na temat tej pani. Podkreślam jednak, że nie użyłem żadnych obraźliwych słów wobec pani rzecznik, a jedynie napisałem, że jest twarzą bezdusznej władzy. Nie wiem, czy to jest materiał na prowadzenie śledztwa w prokuraturze, ale nie wykluczam tego

- zaznaczył Piotr Zelt.