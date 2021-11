Tak "Alex - sam w domu", jak i "Kevin sam w domu 4" oraz "Finn sam w domu: Świąteczny skok" odcinały się od "Kevina samego w domu" i "Kevina samego w Nowym Jorku". W przeciwieństwie do nich "Nareszcie sam w domu" rozgrywa się w uniwersum McCallisterów. Mazer nie odcina się od spuścizny oryginałów. Co prawda bohatera granego przez Macaulaya Culkina nie zobaczymy, ale pojawia się jego brat - Buff. Jest on policjantem, któremu, jak usłyszymy, Kevin co roku robi psikusa, zgłaszając pod numer alarmowy, że jakaś rodzina wyjechała na święta i zostawiła dziecko bez opieki. To oczko do fanów oryginału jest najzabawniejszym, co w filmie zobaczycie. Reszta żartów co najwyżej was zirytuje.