Obejrzałem mecze w 4K na Polsat Box Go i zapewniam, że nie możecie przegapić najbliższych hitów z oferty sportowej serwisu

Na początku listopada Polsat podzielił się ze swoimi klientami wiadomością o udostępnieniu wszystkich meczów rozpoczętego sezonu siatkarskiej TAURON Ligi online na platformie Polsat Box Go. Mecze najwyższej klasy rozgrywkowej kobiet stały się tym samym swoistą wisienką na torcie oferty sportowej tego serwisu. Polsat Box Go daje możliwość oglądania na żywo rozgrywek piłkarskiej Ligi Mistrzów, eliminacji do Mistrzostw Świata 2022 czy najlepszych zagranicznych lig, takich jak włoska Serie A TIM czy hiszpańska LaLiga Santander. Coś dla siebie znajdą tam też fani futbolu w polskim wydaniu, a to za sprawą dostępu do Fortuna Pucharu Polski, Fortuna 1. ligi oraz kanałów Canal+ Sport 3 i 4 z PKO BP Ekstraklasą.



Oprócz tego powody do zadowolenia mają również wielbiciele motoryzacji (z uwagi na transmisje Formuły 1 i MotoGP), sportów walki spod znaku KSW i FEN, a także innych niż piłka nożna sportów drużynowych. Więcej meczów TAURON Ligi nie oznacza bowiem wcale mniejszej liczby dostępnych spotkań męskiej Plus Ligi czy Energa Basket Ligi. Mocnym atutem Polsat Box Go od samego początku miały też hitowe spotkania oferowane w jakości 4K (czyli standardowej telewizyjnej rozdzielczości 3840 x 2160 pikseli). Sprawdziłem, jak wypadają mecze w 4K dostępne na Android TV, Apple TV i wybrane Samsungi Smart TV.