"Król tygrysów" stracił pazur. W drugim sezonie jest mniej szaleństwa a więcej chaosu

Serial stracił pazur – wynika to przede wszystkim z braku tytułowej postaci, którą w drugim sezonie widzimy od czasu do czasu przez szyby w pokoju widzeń. Na ekranie przeważają za to mniej charyzmatyczne, bardziej jednoznaczne i nieciekawe indywidua. Możliwe też, że to efekt braku jednej spójnej wizji na sezon i ten zmienia się przez to w szukanie sensacji na wzór tabloidów.