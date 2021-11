Co byście zrobili, gdybyście utknęli w pętli czasowej na weselu? Na pewno próbowalibyście się z niej uwolnić. Ale co jeśli nic nie daje efektu? Czas zacząć się bawić! Ciasny garnitur zamienić na krótkie spodenki i hawajską koszulę z krótkim rękawem, od rana popijać drinki i podrywać nieznajome. Tak też działa Nyles. Przynajmniej do momentu, kiedy przypadkiem swój los zaczyna dzielić z kobietą, w której się zakochuje. To nie jest zwykła komedia romantyczna. "Palm Springs" was rozbawi i wzruszy, a do tego zaskoczy wieloma rozwiązaniami fabularnymi.



Film dostępny w Canal+, VOD, Rakuten, Cineman i Polsat Box Go.