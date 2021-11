Ten film ma naprawdę wiele wad (cóż, zupełnie jak "Red notice"), co nie zmienia faktu, że z filmem z Johnsonem, Gadot i Reynoldsem łączy go bardzo wiele. To film świetny technicznie (z naciskiem na świetne kadry i reżyserską dbałość o szczegóły), w którym nie brakuje przyjemnego humoru i emocji towarzyszących skokowi na trzy legendarne, rzekomo niemożliwe do obrabowania sejfy znajdujące się we Francji, Szwajcarii i Czechach.